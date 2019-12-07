"جوجل" تضيف خاصيتي البحث في المدونات ومشاركة الصور عبر الأوامر الصوتية

أضافت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، عددا من المميزات والمهارات الجديدة إلى مساعدها الشخصي الرقمي "جوجل أسيستانت"، بهدف جعله أكثر إفادة للمستخدمين.



وزودت الشركة مساعدها الذكي بخيار مشاركة الصور الرقمية مباشرة عبر الأوامر الصوتية، والبحث في المدونات الصوتية بحسب موضوع معين.



كما تضيف الخواص الجديدة، ميزة التكامل مع مزيد من التطبيقات الخاصة بتسجيل الملاحظات مثل "إيني. دو" و"إيني ليست" و"برينج".