موسكو تدعو إلى بدء التفاوض وتشكيل هيئات الدولة في ليبيا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، خلال اللقاء مع عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، إلى بدء عملية التفاوض وتشكيل هيئات سلطات الدولة في ليبيا.



وقال مصدر في الخارجية الروسية: "خلال مناقشة تفصيلية للوضع في ليبيا، شدد الجانب الروسي على ضرورة الإسراع في ترتيب عملية تفاوض شاملة بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، يكون هدفها النهائي تشكيل هيئات سلطة موحدة قادرة على حل المهام الملحة بفعالية، ومكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة".