"أدوبي" تستحوذ على تطبيق النحت بتقنية الواقع الافتراضي "أوكيولوس ميديام"

استحوذت شركة "أدوبي" الأمريكية، عملاق تطبيقات التصميمات الرسومية، على أداة النحت المعتمدة على تكنولوجيا الواقع الافتراضي "أوكيولوس ميديام" التي طورتها شركة "أوكيولوس" المملوكة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكي "فيسبوك" والمتخصصة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي، عام 2015.



وذكرت "أوكيولوس" عبر مدونتها الرسمية، أن أداة "ميديام" ستظل مجانية لأصحاب أجهزة الواقع الافتراضي "أوكيولوس في آر"، لكنها أشارت إلى أن "أدوبي" ستجلب "المزيد من المميزات والتحسينات وغيرها من جوانب التطوير الأخرى" للأداة "ميديام" في 2020.



وقال سيبستاين ديجاي، رئيس قسم المحتوى ثلاثي الأبعاد في "أدوبي": إن الأداة "ميديام" ستعمل كمكمل لتطبيق "سابستانس" القائم لشركة "أدوبي" والمستخدم في تقينات الإكساء ثلاثي الأبعاد.



يُشار إلى أن أداة "ميديام" أطلقت كأداة فنية للأسواق العامة، غير أن "أوكيولوس" تقول إنها استخدمت من قبل المطورين وفناني المفاهيم وغيرهم من عملاء "أدوبي" المثاليين.