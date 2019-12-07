شركة هندية تطلق أول جهاز تليفزيون ذكي يحمل علامة "نوكيا" التجارية

تعتزم شركة "فليب كارت" الهندية، الرائدة في خدمات التجارة الإلكترونية، إطلاق أول جهاز تليفزيون ذكي في العالم يحمل علامة "نوكيا" التجارية.



وذكر موقع "جاد جيتس 360" الإلكتروني التقني، أن الشركة الهندية حصلت على حق استغلال علامة "نوكيا" التجارية على منتجاتها من أجهزة التليفزيون الذكية، حيث أشارت إلى أنها أول الشركات عالميا التي تحصل على حق استغلال العلامة التجارية في فئات أجهزة التليفزيون الذكية.



وسوف يحتوي الجهاز الجديد المزود بشاشة عرضة "ألترا إتش دي - ليد" (بدقة "فور كيه") بمقاس 55 بوصة، على مكبري صوت بقدرة 24 وات، كجزء من نظام صوتي من "جيه بي إل"، ويعتمد الجهاز الذكي الجديد على نظام تشغيل "أندرويد"، فضلا عن دعم نظام "دولبي فيجين" المرئي، وثلاث منافذ "إتش دي إم آي" ومنفذين "يو إس بي".



ومن المقرر طرح الجهاز الجديد بالأسواق، في العاشر من ديسمبر الجاري، بسعر يبدأ من 589 دولارا أمريكيا.