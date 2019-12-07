رئيس الوزراء يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو غدًا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح الغد الأحد، دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.



وأشار بيان وزارة النقل الصادر اليوم السبت، إلى أن انطلاق الحفارة فى ماسبيرو بالجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، يأتي ضمن خطة الوزارة لاستكمال باقي أعمال محطات المترو الجديدة.



ومن المقرر أن يكون ضمن الحضور وزراء "النقل، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار"، ومحافظ القاهرة.