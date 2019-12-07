التحالف الدولى يدمر عددًا من مواقع داعش شمالى العراق

نفذت طائرات التحالف الدولي ضد داعش، السبت، عددًا من الضربات الجوية ضد إرهابيي التنظيم في مناطق الحويجة وتلكيف شمالي العراق.



وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن "طائرات التحالف الدولي نفذت عددًا من الضربات الجوية ضد إرهابيي داعش في مناطق الحويجة وتلكيف التابعتين لمحافظتي كركوك ونينوى".



وأضاف البيان، أن "الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الملاجئ والأنفاق التابعة لهم في تلك المناطق".



وأوضح، أن "هذه الضربات تأتي بناءً على الأوامر الصادرة من قيادة العمليات المشتركة العراقية وانطلاقًا من مبدأ التعاون المشترك بين القوات العراقية وقوات التحالف للقضاء على الإرهاب".



وتم تشكيل التحالف الدولي ضد داعش في سبتمبرعام 2014، بهدف القضاء على تنظيم داعش، بعدما أعلن سيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.