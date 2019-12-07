"برنسيسة".. رانيا يوسف تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة لها.



وظهرت "رانيا" في الصور بإطلالة أنيقة؛ حيث ارتدت فستان تايجر منقوش بالورد الأحمر، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة تلائمت مع إطلالتها البسيطة.



وعلقت على الصورة، قائلة: "أنت تعيش مرة واحدة في العمر، لكنك إن عشتها بشكل صحيح، فإن هذه المرة الواحدة تكفي".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، مثل: "برنسيسة، قمة الشياكة".



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، الفيلم القصير "ليلة حب" وتدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، حيث يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشف كل من الآخر أن شخصيته قد تغيرت تمامًا، والفيلم من بطولة رانيا يوسف، يشاركها نور محمود، هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

