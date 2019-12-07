الأمم المتحدة تطالب القوات العراقية بحماية المحتجين

دعت الأمم المتحدة، اليوم السبت، القوات العراقية لحماية المحتجين، قائلة: "إن العصابات المسيسة والموالية للخارج تضع العراق على مسار خطير وندعو القوات العراقية لحماية المحتجين".



وأدانت المنظمة، في بيان صادر منذ قليل، واقعة إطلاق النار على محتجين بالعاصمة العراقية، أمس الجمعة، وسط بغداد، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، محذرة من ممارسة "عصابات" العنف ضد المحتجين ضد الطبقة السياسية.



وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي): "تدين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين-هينيس بلاسخارت، بأشد العبارات، إطلاق النار نحو المحتجين العزل بوسط بغداد، والذي أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".



ودعا البيان "القوات المسلحة العراقية إلى ألا تدخر جهدا في سبيل حماية المتظاهرين من عنف العناصر المسلحة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة".



كما حذر من أن "أعمال العنف التي تمارسها العصابات، والتي هي مسيسة، أو تنبع من ولاء لجهات خارجية، أو تهدف لتصفية حسابات، تهدد بوضع العراق على مسار خطير".