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مصر

السيسى يوجه بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية للشباب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:13 م
جريدة الدستور
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلاً عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي، بما يساهم في توفير فرص العمل.

ووجه الرئيس - في هذا الصدد - بالاستمرار في تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما أكد الرئيس ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة، ومن ثم ضرورة استثمار ما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن، لا سيما من خلال وضع برامج محددة لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية في العمل المجتمعي، وذلك في إطار الأولوية المتقدمة التي يمثلها قطاع الشباب في سياسة الدولة وبرامجها كونهم عماد المستقبل وصمام أمان الوطن.

كما وجه أيضا بإعداد تصور متكامل يهدف إلى إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر، اتساقاً مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك قدرات لوجستية وتنظيمية حديثة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى متطور بين جموع الشعب المصري، وذلك مع ضمان توفير التمويل الذاتي لتلك المشروعات حفاظاً على استدامة صيانتها وتحديثها وتعظيم قيمتها.

وذكر البيان أن وزير الشباب والرياضة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة، بما فيها تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلاً عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، لإبراز قيادات مجتمعية شابة، وإشراك الشباب في التخطيط وتقوية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية.

كما عرض الوزير مستجدات منظومة الربط الإليكتروني والتحول الرقمي داخل الوزارة، ومشروع محو الأمية بجميع مراكز الشباب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذا خطة تحقيق الإدارة الاقتصادية للمنشآت الشبابية والرياضية المختلفة التابعة للوزارة.

وأضاف البيان أن الدكتور أشرف صبحي استعرض كذلك خلال الاجتماع أبرز الإنجازات الرياضية المصرية خلال الفترة 2018-2019، والتي تضمنت تحقيق الاتحادات الرياضية الوطنية حوالي 800 ميدالية متنوعة على كافة المستويات الدولية والعربية والأفريقية، فضلاً عن استضافة مصر لحوالي 60 بطولة رياضية على مدار العام الجاري، إلى جانب عدد من الأحداث الرياضية الأخرى.

كما عرض الوزير آخر تطورات المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضياً والمشروع القومي للناشئين، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، إلى جانب الاستعداد لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال عام 2021، بما يتضمنه ذلك من بنية تحتية ومنشآت لتنظيم هذا الحدث العالمي.

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