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عالم

بومبيو: سنستخدم سلطتنا لمعاقبة العراقيين الفاسدين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:10 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن ستتخذ إجراءات لمعاقبة "العراقيين الفاسدين الذين ينهبون الثروة العامة لبلادهم ويستهدفون المحتجين المسالمين".

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر": "نتخذ اليوم إجراءات للوفاء بالتعهد باستخدام سلطاتنا القانونية لمعاقبة العراقيين الفاسدين الذين يسرقون الثروة العامة لبلادهم، ويستهدفون المحتجين المسالمين".

وأضاف: يجب على القادة السياسيين والمسئولين الحكوميين (العراقيين) جعل العراق أولا.

واتهم بومبيو، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إيران بأنها تقف وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدا أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران "يعارضون النظام الديني".

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