الجيش اللبناني: القوات المسلحة نجحت في حماية الاستقرار

أكد رئيس أركان القوات المسلحة اللبنانية، اللواء أمين العرم، أن الجيش أثبت النجاح في مهمة حماية الاستقرار وحفظ الأمن والسلم الأهلي، في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس أركان الجيش اللبناني مع عدد من الضباط والعسكريين، في أعقاب تفقده وحدات القوات المسلحة المكلفة بحماية مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وقاعدة بيروت الجوية.



وشدد اللواء العرم على ضرورة العمل على إبقاء كافة الطرق في عموم لبنان مفتوحة، وعدم السماح بالتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وحساسة في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، على نحو يتطلب من الجميع الحكمة في التعامل مع المهمات المستجدة والدقة واليقظة في تنفيذها.



وأثنى رئيس أركان الجيش على أداء القوات المسلحة خلال هذه المرحلة من عمر لبنان، داعيا العسكريين إلى وجوب التحلي بالوعي والمسئولية وعدم الالتفات للشائعات.



يذكر أن الجيش اللبناني حظي بإشادات متكررة من جانب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، في ضوء نسق التعامل الذي تنتهجه المؤسسة العسكرية مع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، وعدم اللجوء إلى العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين، حيث وصف هذا التعامل بـ"الدور المسئول والأداء المميز".



كما أشاد الاتحاد الأوروبي، وكذلك "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التي تضم كلا من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية- بـ"السلوك المسئول وسياسة ضبط النفس" من جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية فيما يتعلق باحترام حق الشعب في التظاهر والاحتجاج السلمي.