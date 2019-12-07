انطلاق مبادرة دعم صحة المرأة في شمال سيناء

انطلقت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، ضمن محافظات المرحلة الثانية لتنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية.



وأعلن وكيل وزارة الصحة فى المحافظة الدكتور طارق محمد كامل أنه تم بدء عمل المبادرة في مختلف نقاط الفحص، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف 132 ألفا و761 سيدة وفتاة في شمال سيناء، حيث يوجد 43 فريقا طبيا موزعين على مختلف النقاط.



وأضاف وكيل الوزارة، أن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدى والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام والكشف المبكر عن مرض السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقى التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب من سن فوق 18 عاما.



وتابع: إن الخدمات التي تقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للنساء وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدى وقياس ضغط الدم والتوعية عن الفحص الذاتي للثدي وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.



من جانبه، أكد مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي فتحى عثمان أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية اعتبارا من اليوم ولمدة شهرين بالمجان، لافتا إلى أن مديرية الصحة تعمل بكامل طاقتها لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالتعاون مع المشاركة المجتمعية والجهات الأخرى.