هنادي مهنا: أخوض سباق رمضان 2020 بمسلسلين

كشفت الفنانة هنادي مهنا لـ"الدستور" عن انتهائها من تصوير أحداث شخصيتها في فيلم "بنات ثانوي" الذي تقوم ببطولته مع الفنانة جميلة عوض منذ عدة أيام وتنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، فمن المقرر طرحه خلال موسم إجازة منتصف العام، وأكدت هنادي أنها تقدم شخصية فتاة في سن المراهقة وتناقش أزمات الفتيات في هذه المرحلة العمرية، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي وإخراج محمود كامل.



وأضافت هنادي أنها تعاقدت على المشاركة في بطولة أحد الأعمال الدرامية لموسم رمضان المقبل، ولكن تتكتم على تفاصيلها لحين الإعلان رسميًا، كما أنها تواصل حاليًا تصوير مسلسل "ملاك" مع الفنان كريم فهمي وأيتن عامر وتقدم خلاله شخصية رئيسية ومهمة في الأحداث والمسلسل يعرض في سباق رمضان المقبل أيضًا، ويشار إلي أن هنادي اشتهرت مؤخرًا بعد تقديمها ثلاثة أعمال درامية في موسم رمضان المقبل وحققت شهرة كبيرة.

