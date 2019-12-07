أطباء "النجيلة المركزى" ينجحون في إجراء 7 عمليات جراحية

أجرى أطباء قسم جراحة الأورام بمستشفى النجيلة المركزى 7 عمليات جراحية لمرضى من مختلف مدن محافظة مطروح بالإضافة إلى محافظتي الغربية وكفر الشيخ.



وقال الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزى إنه تم إجراء 7 عمليات جراحية تضمنت "استئصال ورم على المبيض الأيمن، واستئصال كلي للرحم والمبيض ومنديل البطن لسيدة من مدينة طنطا محافظة الغربية، واستئصال جزري كلي المستقيم والشرج والرحم والمبيضين وعنق الرحم والجدار الخلفي المهبل سيدة من مدينة الحمام بمطروح، واستئصال ناصور بالثدي لسيدة من الضبعة".



وأضاف أن العمليات تضمنت أيضا "استئصال فتقين لحالة واحدة من مدينة النجيلة، واستئصال فتق بالبطن لحالتين من النجيلة، وأخذ عينة من الابط لحالة من مطروح استكشاف للبطن بسبب ورم بالقولون، وأخذ عينات من البطن لسيدة من قرية المثاني".