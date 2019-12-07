5 مواقف رسمية تحرك ملف المصالحة مع قطر قبل قمة الرياض

يومًا بعد يوم تتوالى مؤشرات الانفراجة المرتقبة في ملف الأزمة الخليجية المشتعل منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يوينو 2017، قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط لإنهاء الخلاف.



وشهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من المؤشرات غير المباشرة حول إمكانية إنهاء الخلاف أو على أقل تقدير فتح مجال التفاوض بين أطرافه، إلا أن هذه المؤشرات باتت تأخذ شكلًا رسميًا بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها عدد من المسئولين رفيعي المستوى لدى أطراف الأزمة، ما يجعل احتمالية المصالحة أكثر إلحاحًا لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.



"انتقلنا من الطريق المسدود"

في أول تصريح رسمي من جانب قطر حول ملف المصالحة مع الرباعي، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وجود مباحثات مع الأشقاء في السعودية بشأن إنهاء الأزمة الخليجية، معربًا عن أمله في أن تثمر عن نتائج إيجابية، وصرح قائلًا: "انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات".



وأوضح أن الحديث لم يعد يدور حاليًا بشأن المطالب الـ13 التي أعلنتها دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" عقب فرض المقاطعة في الخامس من يونيو 2017.



وفيما يخص ملف جماعة "الإخوان"، قال وزير الخارجية القطر، إن بلاده لا تدعم جماعة الإخوان المسلمين، أو أية أحزاب سياسية أخرى.



وصرح الوزير القطري خلال لقاء في منتدى "حوار المتوسط" بالعاصمة الإيطالية روما: "لم ندعم الإسلام السياسي ولا حركة الإخوان المسلمين لكن دعمنا كان للشعوب وليس للأحزاب السياسية".



وتعد التصريحات الأخيرة للوزير القطري، بمثابة أول إعلان رسمي عن مفاوضات الدوحة مع المملكة العربية السعودية بشأن المصالحة، وذلك بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تفاصيل زيارة سرية أجراها وزير خارجية قطر إلى الرياض أكتوبر الماضي، والتي أعرب خلالها عن استعداد قطر لقطع علاقاتها بجماعة "الإخوان المسلمين" مقابل إنهاء المقاطعة.



"عليهم اتخاذ التدابير اللازمة"

لم تخرج التصريحات الرسمية من الجانب القطري فحسب، وإنما سبقها تصريحات سعودية تؤكد التحركات الجارية في ملف الأزمة الخليجية، إذ قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، إنه يتعين على قطر تغيير بعض سياساتها والقيام بمزيد من الخطوات، فيما يتعلق بوقف دعم الإرهاب.



وأضاف الجبير خلال منتدى الحوار المتوسطي: "يعرف القطريون ما عليهم فعله وأين تكمن المشكلة، وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي هذه المشكلات".



وتابع: "لطالما قالت السعودية إنها تملك تاريخًا ومصيرًا مشتركًا مع قطر، لكن من الحيوي أن تغير قطر بعض السياسات ونتمنى حصول ذلك".



وأشار الجبير إلى حدوث بعض التغيرات القانونية لقضية دعم الإرهاب في قطر، مضيفًا: "لكن يجب عليها اتخاذ تدابير إضافية وأعتقد أنهم يعرفون ما هي هذه الخطوات".



وعن إمكانية حل نقاط الخلاف مع الدوحة في المستقبل القريب، أجاب الجبير: "أنا متفائل، لكن على القطريين اتخاذ التدابير اللازمة".



"الأمل دائم"

وعلى الصعيد المصري، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر إحدى البلدان التي قطعت علاقاتها مع قطر، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا تبحث عن الحلول والعلاقات المشتركة التي تستند لتاريخ طويل من العلاقات.



وأضاف شكري، خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى "روما للحوار المتوسطي" وإمكانية التصالح مع قطر: "أسلوب استضافة قطر للمنظمات الإرهابية والدعم الذي قدمته للمنظمات المتطرفة والتدخلات في غزة وليبيا، أدت لزعزعة الاستقرار في المنطقة".



وتابع: "لا نرى تغييرات في سياسة قطر ولكن هناك أمل دائم في تغيير سياساتها"، مشددا أن أمن واستقرار مصر سينعكس على المنطقة، وعدم الاستقرار في مصر سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة.



"التزام إماراتي بالتكتل الخليجي"

وتأتي تصريحات قطر والمملكة قبل ثلاثة أيام من بدء أعمال اجتماعات الدورة الـ40 لقمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض الثلاثاء المقبل، فيما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الدعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لحضور أعمال القمة.



وفي هذا الصدد، أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، عن تطلعه إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، مؤكدًا أن هذه القمة تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي.



وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".



وتابع: "التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبًا".



"مؤشرات إيجابية"

وفي وقت سابق، قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله، إن هناك مؤشرات إیجابیة لطي صفحة الخلاف بین الأشقاء، مشیرًا إلى أن اجتماع أبناء الخلیج في بطولة "خلیجي 24" في الدوحة إضافة إلى تحدید موعد للقمة والاجتماع الوزاري في 9 دیسمبر هو حتمًا مؤشر إیجابي.



وأعرب الجارالله، في تصریح صحفي عقب مشاركته بحفل سفارة رومانیا لدى الكويت بعیدها الوطني الأحد، عن أمله في أن یكون التمثیل في القمة الخلیجیة على أعلى مستوى لتكون قمة الریاض "طریقًا لعودة القمم الخلیجیة كما كانت".



وأوضح، أن الكویت تنظر للقمة الخلیجیة المرتقبة بكثیر من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما یتطلع إليه أبناء الخلیج من أمن واستقرار وتطور في مسیرة مجلس التعاون في ظل مشاركة من الدول الخلیجیة الست.



من جهته، أكد رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الصباح، في تصريح صحفي أن القمة الخليجية المقبلة، ستكون محطة مهمة للغاية للمصالحة الخليجية المشتعلة منذ عام 2017، مشددًا على استمرار جهود الوساطة لإنهاء الخلاف.