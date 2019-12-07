منى زكى تبدأ تصوير "الصندوق الأسود" فى 6 أكتوبر

بدأت الفنانة منى زكي تصوير أحداث فيلم "الصندوق الأسود" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب ثلاث سنوات، وتصور منى المشاهد الأولى مع الفنانين محمد فراج ومصطفى خاطر في مدينة 6 أكتوبر.



وينتمي الفيلم إلى نوعية الإثارة والتشويق من خلال مناقشة قضايا اجتماعية منها علاقة وسائل الاتصال بالحياة اليومية، من تأليف هيثم الدهان ومقرر الإعلان عن باقي الفنانين المشاركين في البطولة خلال الأيام المقبلة.



يشار إلى أن آخر أفلام منى زكي "من 30 سنة" الذي عرض في عام 2016، وبعد تقديم هذا الفيلم ستبدأ في تحضير فيلم آخر يحمل اسم "ترانيم إبليس" تعاقدت عليه منذ فترة وستشارك فيه مع مصطفى شعبان وأحمد السقا.