حميد الشاعري ينتهى من تسجيل 5 أغنيات من ألبومه المقبل

انتهى الفنان حميد الشاعري من تسجيل 5 أغنيات من ألبومه الجديد المقرر طرحه بداية من مطلع عام 2020 عن طريق السينجل، حيث سيقوم بطرح أغنية كل أسبوعين، ويعكف حاليًا على انتهاء باقى أغانى الألبوم في الاستوديو الخاص به.



وأحيا حميد مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا في مدينة الشيخ زايد، وبعد نجاحه الكبير قرر حميد عمل سلسلة حفلات الفترة المقبلة في القاهرة، لرؤية جمهوره، تزامنًا مع طرح الألبوم الذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، على رأسهم محمد رحيم ومحمود صلاح.



ويغيب حميد الشاعري منذ فترة عن طرح الألبومات، وكان آخر أعماله دويتو غنائي يحمل اسم "شد الفيشة" مع المغنى هانى عادل، والذي حصل على الكثير من التعليقات الإيجابية من محبى الاثنين.