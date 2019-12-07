محافظ أسيوط يزور دور رعاية الأيتام

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، بعض دور رعاية الأيتام بالمحافظة من بينها "الحنان" لرعاية البنين بمركز الفتح، و"الصفا" لرعاية الفتيات بحى غرب مدينة أسيوط، مقدما لهم "كسوة الشتاء" وبعض الهدايا العينية والمادية المقدمة من بعض المؤسسات الخيرية، كما تفقد أقسام تلك الدور للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم.



ورافقه خلال الزيارة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية ومحمد البشير رئيس حي غرب أسيوط وأيمن محروس رئيس حى شرق.



وبدأ محافظ أسيوط زيارته بتفقد أقسام دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح وسلم الأطفال الهدايا وكسوة الشتاء من الملابس المتنوعة اطمئن على الخدمات المقدمة للأطفال داخل الدار متفقدا حجرات الدار واقسامه المختلفة، كما التقى أطفال الدار مستمعًا إلى طلباتهم وتمنياتهم مقدمًا لهم الهدايا، كما استمع إلى أغنية "أنا ابن مصر" والتى قدمها أطفال الدار.



وزار المحافظ ومرافقوه دار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب مدينة أسيوط واطمأن على الخدمات المقدمة للفتيات مقدمًا لهم بعض الهدايا العينية والحلوى والألعاب مستمعًا إلى بعض الفقرات الغنائية التى قدمها الأطفال ثم رددوا النشيد الوطنى.



وأعلن المحافظ دعمه الكامل لجميع دور الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام بالمحافظة، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء المراكز والأحياء ومؤسسات المجتمع المدنى؛ لبحث سبل تطوير دور رعاية الأطفال وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة وتوفير سبل الحياة الكريمة، معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بتوزيع الهدايا ملتقطًا الصور التذكارية معهم.