السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء اللبناني يوقف راهبتين لاتهامهم فى قضايا بيع الأطفال

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:00 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أصدر القضاء اللبناني قرارًا بتوقيف راهبتين، إحداهما رئيسة جمعية، امتنعتا عن تنفيذ قرار سابق صدر بتسليم أطفال "تنتهك كرامتهم"، إلى القوى الأمنية لحمايتهم.

ويأتي الإجراء الذي اتخذته القاضي نازك الخطيب، على خلفية قرار لقاضي جنح الأحداث في بعبدا، جويل أبوحيدر، حيث أمرت بنقل 12 طفلا من جمعية "لحماية الأطفال" مقرها المتن، إلى جمعيات أخرى، نظرًا لوجود خطر على حياتهم.

وورد في حيثيات القرار، أن "الأطفال يتعرضون للتحرش والاعتداء الجنسي، إضافة إلى شبهة بيع عدد منهم".

ورفضت الراهبة المعارضة للقرار، تسليم الأطفال إلا بطلب من "البطريرك" شخصيًا، متحدية القضاء والقوى الأمنية بأنها "لن تسلم الأطفال حتى لو سجنت"، ما اضطر القوى الأمنية لاعتقالها.

وعزز رفض الجمعية استقبال المندوبين الاجتماعيين للاستماع إلى القاصرين أكثر من مرة، اقتناع المحكمة بما يجري من تصرفات مشبوهة داخل الجمعية، إضافة إلى إفادة إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن "تبديل الأطفال".

وكشف التحقيق معلومات وأخبار، قدمت إلى النيابة العامة التمييزية، عن بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعًا للون الطفل، إذ يصل المبلغ إلى 30 ألف دولار للطفل الأشقر، و15 ألف دولار للطفل الأسمر.

وذكرت مصادر قضائية، أن من شأن الملف أن يكشف فضائح تتعلق بتورط عدد من الجمعيات في ملف "الاتجار بالأطفال"، علمًا بأن معظم هؤلاء الأطفال من المشردين مجهولي الهوية الذين يعثر عليهم في الشارع.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الكنيسة تكشف أكذوبة معجزة صورة "شاب المنيب"

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

الصور

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

للتخلص من الكوابيس.. 5 مأكولات ابتعد عنها قبل النوم

العزلة تتسبب فى تقلص أدمغة علماء القطب الجنوبى

عناصر غذائية احرص على تناولها مع التقدم في العمر

دراسة: اكتئاب الآباء يورث للأبناء

الرئيس نيوز

وزير المالية: "القومي للتحول الرقمي" من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة

"التضامن" تبدأ في تجهيزات موسم الحج 2020

وفد بريطاني يشيد بإجراءات الأمن في مطار شرم الشيخ

الضرائب تعلن حزمة تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار في مصر

منوعات

دراسة تكشف سر تطور البشر

اتحاد الكاراتيه: تكريم الرئيس لنا دافع لمواصلة الإنجازات

علماء صينيون ينتجون مخلوقًا هجينًا به خلايا قردة وخنازير

الفلبين تقبض على شاب قتل ضحيته وتناول دماغها بعد طهيها مع الأرز

كشكول

تعليم بورسعيد يعلن إنطلاق القوافل التعليمية للثانوية العامة

"الجدري" يظهر في ثاني محافظة بالصعيد ويصيب 123 طالبا

"ومن الحب ما قتل".. انتحار طالب بالجيزة لفشل علاقته العاطفية

السيسي يمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لأستاذ مساعد بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

التعريض الإخواني.. الجماعة تساند أردوغان في إرهابه بليبيا

تقرير يكشف سر الفضيحة التى هزت عرش أردوغان لتدمير المعارضة التركية

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

ناريمان سالم تطرح "الذكر العاهر" فى معرض الكتاب

الأربعاء.. اليونانية بيرسا كوموتسي فى ضيافة "القومي للترجمة"

الثلاثاء.. افتتاح معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

"القاهرة الأدبى" يحتفى بذكرى نجيب محفوظ ببيت السحيمى

صفحتنا ع الفيس بوك