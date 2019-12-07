حريق بنادى الجزيرة فى قصر النيل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل مخزن بنادي الجزيرة بمنطقة قصر النيل، دون وقوع إصابات.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران، مأمور قسم شرطة قصر النيل مفاده نشوب حريق داخل نادى الجزيرة بمنطقة الزمالك.



على الفور انتقلت أجهزة الأمن وبصحبتها 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل مخزن به أثاث وتنجيد، وتم إخماده دون وقوع إصابات، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي.