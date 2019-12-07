الجيش العراقي يدعو المتظاهرين لحماية أماكن الاحتجاجات

دعا الجيش العراقي، اليوم السبت، المتظاهرين للتعاون لتأمين أماكن الاحتجاجات ضد عمليات العنف، حسبما نقلت قناة العربية السعودية.



فيما نقلت وكالة رويترز عن الشرطة ومصادر طبية، إن عدد قتلى هجوم نفذه مسلحون، ليل أمس الجمعة، على مكان الاعتصام الرئيسي في بغداد، ارتفع إلى 23 قتيلًا، اليوم السبت، فيما يعد أدمى حادث تشهده العاصمة العراقية منذ أسابيع.



وذكرت الشرطة والمصادر أن 127 شخصًا آخرين أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير، ومن بين القتلى ثلاثة من رجال الشرطة.



ومنذ أسابيع، يعتصم آلاف المحتجين في ساحة التحرير في وسط بغداد، كما يحتلون ثلاثة جسور تؤدي إلى المنطقة الخضراء بالمدينة، مطالبين بالقضاء على النظام السياسي الحالي في البلاد.