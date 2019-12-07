الأربعاء.. اليونانية بيرسا كوموتسي فى ضيافة "القومي للترجمة"

يستضيف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، الأديبة اليونانية بيرسا كوموتسي، فى ندوة يقيمها المركز بالتعاون مع السفارة اليونانية بالقاهرة، في السادسة مساء الأربعاء، بقاعة طه حسين.



وتناقش الندوة آخر أعمال وترجمات الأديبة اليونانية، ويشارك فيها كل من الروائي والكاتب صنع الله ابراهيم، الدكتور أنور مغيث، ويديرها الدكتور خالد رؤوف، بحضور سفير اليونان نيقولا جاريليدس.



بيرسا كوموتسي، كاتبة ومترجمة يونانية ولدت فى مصر، درست الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة، ترجمت أكثر من 40 عنوانا مصريا وعربيا، بينها 16 عملا لنجيب محفوظ، لها عدد من الأعمال الروائية،منها "الضفة الغربية من النيل " التى صدرت نسختها العربية، عن المركز القومى للترجمة، ونقلها إلى العربية محمد حمدى إبراهيم.