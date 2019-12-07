حسن الرافعى يكشف تحديات واجهها مشروع محطة تحلية مياه بشرق بورسعيد

قال المهندس حسن الرافعي، مدير الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد، إنهم يعملون على قدم وساق لتنفيذ المحطة، وقسموا العمال إلى مجموعات وفرق عمل لسرعة إنجاز العمل، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز العمل.



وأضاف "الرافعي"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فريق العمل اعتمد علي استخدام أحدث الأساليب العلمية والمبتكرة في تنفيذ المحطة، ومواجهة الصعوبات في البناء للمباني.



وأوضح مدير الأعمال، أن محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد من المحطات الأولي للتحلية في مصر تستخدم نوعين من المعالجة لإزالة الشوائب والزيوت، وذلك بسبب موقعها وسط الموانئ الصناعية.