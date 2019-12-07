الثلاثاء.. افتتاح معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرضًا للنماذج المصغرة، فى السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء، بقاعة آدم حنين، ويستمر حتى 15 ديسمبر الجارى، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مديره.



يشارك فى المعرض أكثر من 35 فنانًا مهتمًا بتصنيع النماذج المصغرة، عن التراث الإسلامي والقبطي ونماذج عن الحياة الفرعونية القديمة لشخصيات مشهورة ونماذج لسفن شراعية وغيرها، تنفذ يدويًا وبخامات من الخشب والمعدن والصلصال والبلاستك وأعواد الكبريت والخردة.



وعن هذا النوع من الفن، يقول المهندس حسين القيسى، أحد المشاركين: هذه الهواية تحتاج وقتًا كبيرًا لإنجاز النموذج، ما يعلم الصبر والدقة، كما تزيد من معرفة للتاريخ، لأن الفنان لا بد أن يكون مطلعًا علي الخلفية التاريخية والفنية للنموذج الذى ينفذه، واستطاعت المجموعة لمدة ثلاث سنوات متتالية المشاركة فى معرض دولي للهواية بفرنسا، وحصلنا علي جوائز عن أعمالنا، وكتبت الصحافة الفرنسية عنا كأول فريق مصري في هذه الهواية.



وأضاف أنه بالتعاون مع إدارة المعارض العسكرية، بتنفيذ وإهداء نموذجين عن ملحمة حرب أكتوبر وتم وضعهما بالقاعة الرئيسية للبانوراما، كما نفذنا نموذج عن اللقطة الأخيرة فى فيلم الممر، إلى جانب تكوين مجموعة من الأطفال المهتمين بالهواية ستعرض أعمالهم في ركن خاص بالمعرض.