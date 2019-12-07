مقتدى الصدر يدعو أنصاره لحماية المتظاهرين

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، أنصاره لحماية المتظاهرين، حسبما نقلت قناة العربية السعودية.



وقال مصدر في التيار الصدري، إن طائرة مسيّرة استهدفت منزل الصدر في النجف، فجر اليوم، بقذيفة هاون، مشيرًا إلى أن القذيفة سقطت عند الجدار الخارجي للمنزل.



وطالب الصدر، الأمن العراقي، بالكشف عن قتلة المتظاهرين في بغداد خلال هجمات أمس الجمعة، مؤكدًا أنه إذا لم يكشف الأمن عن قتلة المتظاهرين فهو متواطئ، ووجه حديثه للمتظاهرين العراقيين قائلًا: "لا تتركوا الساحات"، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت".



وأعلنت شرطة النجف العراقية، منذ قليل، فتح تحقيق بشأن الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق.