بوتين يلتقي لوكاشينكو فى الذكرى الـ20 لقيام اتحاد روسيا وبيلاروس

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اجتماعًا في منتجع سوتشي، اليوم السبت، لبحث سبل تعزيز التكامل بين البلدين.



وفي مستهل اللقاء، الذي انعقد عشية الاحتفال بمرور 20 عامًا، على توقيع معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس، أعرب بوتين عن أمله في أن يعمل البلدان كل ما بوسعهما كي يستفيد شعباهما بشكل ملموس من عملية التكامل.



من جانبه، قال لوكاشينكو: إنه "خلال الـ20 سنة المنصرمة تم إنجاز الكثير، وهذا معروف للجميع، كما أنه يبقى أمامنا كثير من العمل، ولا نخفي ذلك".



وأضاف: "لا نصر على شيء ولا نطلب شيئًا... لكننا اتفقنا منذ زمن في إطار تطور معاهدتنا على أن يتمتع المواطنون والمؤسسات الاقتصادية بشروط متساوية في الحياة والعمل، لا أكثر "، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يجب أن ينطبق على أسعار النفط والغاز في البلدين، وقال: "لا نطلب منكم نفطًا رخيصًا ولا غازًا رخيصًا... المهم أن تكون الشروط متساوية".



في وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه خلال مباحثاتهما يعتزم بوتين ولوكاشينكو التركيز على "قضايا العلاقات الثنائية، ومنها خرائط الطريق لتنمية علاقات الحلفاء، وتطوير دولة الاتحاد، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وشئون الغاز".



يذكر أن الخلافات الرئيسية بين الجانبين في مفاوضات التكامل تتعلق بقضايا سعر الغاز الروسي لبيلاروس في عام 2020 وتعويض مينسك عن الخسائر الناتجة عن المناورة الضريبية في قطاع النفط الروسي.