إيتيدا تعلن الفائزين بكأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات عن الفائزين بمسابقة "كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية African App Launchpad Cup"، وذلك بالتعاون مع "رايز أب" الحدث الأكبر في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.



بإجمالي جوائز قيمتها 60 ألف دولار، وذلك لمساعدة الشركات الناشئة على بناء وتطوير أعمالهم. وقسمت الجائزة على محورين، وهما محورالألعاب ومحور تطوير التطبيقات، وتم اختيار الشركات الناشئة المختارة من مجموعة مؤلفة من 28 متسابقًا من 9 دول من مختلف أنحاء إفريقيا.



في محور الألعاب، سيطرت الشركات المصرية على المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت شركة Agora من مصر على المركز الأول بقيمة 15 ألف دولار، وحصلت شركة Alkottab Game Studio على المركز الثاني بقيمة 10 آلاف دولار، بينما حصلت شركة Arcanium Studios على المركز الثالث بقيمة 5 آلاف دولار.



أما في محور تطوير التطبيقات، فقد حصلت شركة Bouita من الجزائر على المركز الأول بقيمة 15 ألف دولار، وحصلت شركة Find Me Football على المركز الثاني بقيمة 7.500 ألف دولار، بالتساوي مع شركة 247Medic من نيجيريا كمركز ثاني مكرر.



وتتيح المسابقة، بالإضافة إلى الجوائز المالية، تجربة تعلم بجودة عالية مع إتاحة فرص الانضمام إلى برنامج مسرعات الأعمال. كما حصلت الشركات المشاركة بنهائيات المسابقة على مساحات عرض بمعرض الشركات الناشئة خلال قمة "رایز أب"، بالإضافة إلى التواصل مع العديد من المستثمرين وأصحاب صناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.



وقال د.حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: كالعادة الشباب الإفريقي أبهرنا بحلول مبدعة في مجالات متنوعة، مثل الصحة والألعاب والسياحة، وكانت هناك نماذج في غاية الإبداع من مختلف الدول الإفريقية، سواء من نيجيريا أو الجزائر أو مصر، ونهنئ الدولة المصرية باستضافة هذا الحدث المهم لأول مرة في إفريقيا، ونهنئ الحكومة المصرية على دورها في تحفيز ودعم ريادة الأعمال على مستوى القارة.



عبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لقمة رایز أب، قال: "كان مبهرًا أن نرى مشهد ريادة الأعمال في جميع أنحاء إفريقيا يولد أفكارًا مبتكرة، مثل ما رأيناه في مسابقة اليوم. ويعد تعاوننا مع ITIDA في مسابقة كأس إفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية بمثابة خطوة أخرى نأخذها في الطريق الصحيح، لأنها ستضاف إلى الفرص التي نقدمها للشركات الناشئة من خلال قمة رايز أب."



أما محمد رزق الله، رئيس شركة أجورا الفائزة بالمركز الأول في محور الألعاب: "سعداء جدًا للفوز بالجائزة، ونحن لدينا فريق عظيم من المطورين، وفخورون بثقافة الدمج بين المعلمين ومطوري التطبيقات، لأننا نؤمن أن هذا الدمج هو سبب نجاحنا".



وقال شريف بدوي، مدير المشروعات ومالك شركة أركينيام استديوز الفائزة بالمركز الثالث في محور الألعاب: نحن سعداء للغاية بمشاركتنا في قمة رايز آب، خاصة أننا ندرك أن المجتمع المصري والحكومة الآن مهتمون بالألعاب الإلكترونية، وهذا يعطي فرصة كبيرة لتطوير مجال الألعاب.



أما عمرو كمال، عضو لجنة تحكيم المسابقة، ومدير عام شركة 5D، فقال: "لقد كانت منافسة مثيرة للغاية، وفي خلال هذه المسابقة رأينا العديد من الأفكار والشركات القوية، مما يجعلنا فخورين للغاية برؤية الجيل الشاب من مصر وإفريقيا وما هم قادرون عليه".



تعاونت إيتيدا مع رايز أب لإطلاق المسابقة منذ أشهر قليلة، حيث توفر للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة ورواد الأعمال في مصر وبالإضافة إلي ٩ دول إفريقية، منصة مهمة لاستعراض أفكارهم الابتكارية وتقديم مشروعاتهم في مجال التطبيقات والألعاب الإلكترونية.



تأتي المسابقة في إطار المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والتي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتستهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وإفريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس 100 شركة مصرية وإفريقية ناشئة في هذا المجال.