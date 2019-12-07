قناة السويس تسجل عبور 1594 سفينة خلال نوفمبر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر نوفمبر 2019 قد سجلت عبور 1594 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1528 سفينة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 66 سفينة بنسبة زيادة 4.3%.



وأضاف رئيس الهيئة، في بيانه اليوم، أنه بلغت إجمالي الحمولات الصافية 101.6 مليون طن مقابل 96.1 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بفارق 5.5 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7%.



كما أكد "ربيع"، أن القناة الجديدة التي أنشئت مؤخرًا، ساعدت على رفع التصنيف العالمي لها، ووجه إليها أنظار العالم بطريقة أكبر.