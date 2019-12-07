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مصر

تموين الشرقية تحرر3839 محضرًا خلال نوفمبر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:48 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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حررت مديرية التموين بالشرقية، 3839 ‪ محضرا فى حملات تموينية على الأسواق، خلال شهر نوفمبر الماضى، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوكيل أول وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجار

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل أول وزارة تموين الشرقية، في بيان، أن الإدارات التموينية المختلفة شنت حملات مفاجئة على الأسواق وأسفرت عن تحرير 3839 محضرًا متنوعًا منها تحرير 2162 محضرًا للمخابز البلدية والسياحية بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم تحرير 667 محضرًا للأسواق بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

كما تم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها 5 أطنان دقيق بلدى مدعم 82% و163 كيلو أرز 3980 زجاجة زيت و650 كيلو لحوم و3 أطنان سكر، بالإضافة إلى 14 طن مخلل و4 أطنان حلاوة طحينية وطن ملح و150 كيلو سمك و60 كرتونة شيبسى 163 كيلو أرز و125 كيلو لبن بودرة، كما تم ضبط سلع غير غذائية منها 3 أطنان زيت سيارات و3500 لتر بنزين و1000 لتر سولار و1140 نوع أدوية و50 كرتونة منظفات و100 ستيكر.



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