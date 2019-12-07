الإحصاء: المنازل الأعلى استهلاكًا للكهرباء بـ41.7%

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كميات الكهرباء المولدة واصلت ارتفاعها إلى حدود 13.9 ميجا.و.س، خلال أغسطس 2019، مقابل 13.3 ميجا.و.س خلال يوليو 2019، وفي المقابل تراجع استهلاك الكهرباء إلى 20 ميجا.و.س خلال أغسطس 2019 مقابل 20.6 ميجا.و.س خلال الشهر السابق عليه من نفس العام.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن قطاع الاستخدامات المنزلية استحوذ على النصيب الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنسبة 41.7%، يليها قطاع الصناعة بنسبة 25.2%، ومرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 13%، وزراعة وري وصرف 5.7%، واستخدامات تجارية 5%.

