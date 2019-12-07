وقفة احتجاجية للجالية الجزائرية فى باريس رفضًا للانتخابات (فيديو)

عرضت فضائية "الغد"، مقطع فيديو، من تنظيم الجالية الجزائرية وقفة احتجاجية في باريس رفضًا للانتخابات، التى انطلقت اليوم بالخارج.



وبدأت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في الإدلاء بأصواتها اليوم السبت وحتى يوم الخميس المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من ديسمبر الجارى.



وأبدت السلطة المستقلة للانتخابات ارتياحها لبداية إقبال المواطنين فى المهجر على صناديق الاقتراع.