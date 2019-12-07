كوميديا أحمد الفيشاوي ومصطفي خاطر في كواليس "أشباح أوروبا"

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره بموقف كوميدي مع الفنان مصطفي خاطر، عبر حسابه الشخصي علي موقع "إنستجرام".



ونشر "الفيشاوي"، مقطع فيديو، من كواليس فيلم "أشباح أوروبا"، بصحبة مصطفي خاطر في استراحة للطعام أثناء التصوير، ووجدوا رغيف خبر يشبه دركسيون الموتوسيكل، وعلق الفيشاوي: "طالع بالعيش جامد"، واستمر خاطر يقود بطريقة كوميدية رغيف الخبر.



وتدور أحداث فيلم "أشباح أوروبا" في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، يشارك في بطولة الفيلم، الممثلون أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وهو قصة كريم فاروق، من إخراج محمد حماقي.