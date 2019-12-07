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سياسي

8 طلبات إحاطة على أجندة "اتصالات النواب" بشأن تطوير البريد غدًا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:46 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تناقش لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا الأحد، 8 طلبات إحاطة بشأن تطوير مكاتب البريد منها 7 تخص منطقة المرج بمحافظة القاهرة مقدمة من النائب أحمد علي إبراهيم.

وتشمل طلبات الإحاطة المتعلقة بمنطقة المرج، قيام الهيئة القومية للبريد بغلق مكتب بريد عزبة النخل وعدم توافر أي ماكينات للدفع الإلكتروني الخاصة بمكاتب البريد بحي المرج، وتقاعس وتدني الهيئة القومية للبريد بخصوص حل مشكلة مكاتب بريد بحي المرج، وتدني الخدمة المقدمة بمكتب بريد المرج (2) المرج الغربية، وتأخر الهيئة القومية للبريد عن البدء في تطوير وتنفيذ مكتب بريد كفر أبو صير، وتدني الخدمة المقدمة لأهالي المرج من مكتب بريد المرج (1) بالمرج الشرقية، وتقاعس الهيئة القومية للبريد عن البدء في تنفيذ مكتب بريد منطقة مؤسسة الزكاة وعزبة الجامعة بحي المرج.

وفي السياق ذاته، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن عدم تشغيل مكتب بريد المسير بقوص رغم تجهيزه، وتوسيع تطوير مكتب الكلالية بقوص محافظة قنا.

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