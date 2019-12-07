السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الأمريكي يتلقى رسميا تقرير لجان التحقيق بشأن مساءلة ترامب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:40 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
طباعة
تلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، تقرير مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا من ثلاث لجان تحقيق، تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المجلس تكثيف إجراءات التحقيق.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن لجان (المخابرات والشؤون الخارجية والرقابة) أرسلت بشكل رسمي تقريرها المتعلق بمساءلة ترامب إلى اللجنة القضائية بالمجلس، مرفقا بآراء الأقلية الجمهورية داخل المجلس، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه المجلس بصياغة مواد مساءلة ترامب بصورة رسمية.

ويشير التقرير - الذي نشرته لجنة المخابرات والمكوّن من 300 صفحة - إلى مزاعم اللجنة بأن الرئيس الأمريكي استغل سلطته عندما قام بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المُحتمل ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مزاعم فساد غير صحيحة، فضلا عن مطالبته كييف التحقيق في مزاعم التدخل الأوكراني في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وأفاد ثلاثة أعضاء ديمقراطيين بالنواب الأمريكي - في بيان - بأن الأدلة واضحة على استخدام ترامب سلطة مكتبه للضغط على أوكرانيا من أجل فتح باب التحقيقات مع بايدن والبحث في نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا، وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "إن المجلس لا يملك خيارا سوى صياغة مواد عزل الرئيس الأمريكي".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة القضائية جلسة استماع صباح بعد غد الإثنين، لتلقي الأدلة من المحققين في ملف المساءلة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

معهد محمد صلاح يثير أزمة في بلدته.. والأهالي يهددون بوقفة احتجاجية

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. اعرف نتيجة كلية الشرطة بعد اعتمادها من وزير الداخلية

منذ حوالي 17 ساعة

محمد الباز يكتب: إنقاذ الإعلام من بيت الطاعة الإخوانى

منذ حوالي 16 ساعة

مصرع طالبة اختناقا ببخار الاستحمام بسكن جامعة القاهرة

الصور

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

image description

جماهير الأهلي تملأ "ملعب السلام" قبل مواجهة الهلال

image description

أهالي دير مواس يشيعون جثمان الشهيد كامل بطرس

الأكثر قراءة

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

علماء يبتكرون طريقة جديدة لمكافحة الزهايمر

اكتشاف "ديدان" تساعد على إطالة العمر

دراسة: الأسبرين مضاد للسرطان

دراسة توصى بفحص الكوليسترول للوقاية من مخاطر أمراض القلب

الرئيس نيوز

شعراوي: التنسيق المستمر مع "الاستثمار" بشأن مشروعات المحافظات

تهجير وجفاف وانتهاكات.. قصة 3 سدود بنتها إثيوبيا بـ "السيادة المطلقة"

بابا الفاتيكان يستقبل وزير الخارجية سامح شكري

صور| السيسي يستقبل المنتخب الأوليمبي ويمنح رياضيين الأوسمة

منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميل محمد مبروك

"اللبن والسكر والعصائر".. أطعمة ممنوعة على الطفل فى عامه الأول

التسوق مع الـ"DNA" أحدث استخدامات الحمض النووي

بـ230 دولارًا.. مطعم إماراتى يقدم سمكة مغطاة بالذهب (صور)

كشكول

جامعة أسيوط تجري دراسة حول عوامل الخطر المؤدية للانتحار

مجدي يعقوب: تطوير "التعليم العالي" يفرز كوادر متميزة

افتتاح مؤتمر إدارة التحول الرقمي بـ"تجارة عين شمس"

عمرو موسى: أداء جامعة الدول العربية ليست إلا انعكاساً للواقع العربي

إسلام سياسي

التعريض الإخواني.. الجماعة تساند أردوغان في إرهابه بليبيا

تقرير يكشف سر الفضيحة التى هزت عرش أردوغان لتدمير المعارضة التركية

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

اعدامات وترهيب الأهالي.. داعش ليبيا يعود للظهور

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

"مبادئ الكتابة بين المسرح والسينما" بمكتبة مصر الجديدة

ابتكر جهازًا إلكترونيًا للمكفوفين.. قصة اختراع لـ عمار الشريعي

دار الهدف تصدر "الهروب إلى وطن ديما" استعدادًا لمعرض الكتاب

مفردات الحارة المصرية.. علاقة "الأهوج" بمفتاح 13

صفحتنا ع الفيس بوك