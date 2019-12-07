الأنبا باخوم يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية

التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، أباء كهنة الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك.



وخلال اللقاء واصل الأب أغسطينوس موريس، قراءة أحداث الميلاد على ضوء نفس المشروع الرعوي، ثم تناول الأنبا باخوم بعض الأمور التنظيمية مع الآباء وهنأهم بمناسبة صيام الميلاد المجيد.



ومن المقرر أن يترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، مساء اليوم السبت، صلاة القداس الإلهى بكنيسة ومجلس محلى "أم الفادي"، بمناسبة عيد الحبل بلا دنس.

