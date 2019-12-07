جامعة أسيوط: محو أمية 2746 فردًا بمختلف مراكز المحافظة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح مركز تعليم الكبار بكلية التربية من الانتهاء من محو أمية 2746 فردًا من مختلف مراكز محافظة أسيوط وذلك خلال عام 2019م.



وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالعمل الرائد والمميز الذي يقوم به مركز محو الأمية وتعليم الكبار

في هذا المجال وذلك منذ إنشائه في 2016 والذي يُعد المركز الثالث من نوعه على مستوى الجمهورية وأول مركز جامعي لمحو الأمية لخدمة أبناء محافظات الصعيد وهو ما يأتي في إطار دور الجامعة المعرفي والتنويري وحرصها على تسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية من أجل تطوير المجتمع وتحقيق النهضة والتنمية المنشودين له.



وأوضح الدكتور عادل رسمي الجندي عميد كلية التربية أن العدد الإجمالي لمن تم محو أميتهم خلال 2019 تم على أربعة مراحل والذي تضمن دور يناير محو أمية 20 فردًا، وفى دور أبريل تم محو 29 فردًا وفى دور يوليو 770 فردًا، أما في أكتوبر 2019 فتم محو 1927 فردًا من مختلف مراكز محافظة أسيوط.