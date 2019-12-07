التعاوني الزراعي يوافق على تأجيل تطبيق الكارت الذكي في بورسعيد

وافق مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد في اجتماعه اليوم السبت بتأجيل تنفيذ الكارت الذكي للفلاح في محافظة بورسعيد، باعتبار أن جميع أراضيها ليست تمليك وليست لها بطاقة حيازة زراعية وذلك إلى أن يتم تحرير عقود تمليك نهائية للجمعيات التعاونية الزراعية ساء اصلاح او استصلاح تابعة لوزارة الزراعة.



وقال ممدوح حمادة أنه لابد من إعداد البنية التحتية اللازمة لتنفيذ برنامج الكارت الذكي حيث انه يقوم على نظام الانترنت وان هذه الخدمة غير متوفرة في جميع مناطق الجمهورية، وضرورة تدريب مديري ورؤساء الجمعيات على أسلوب تطبيق نظام الكارت الذكي لمساحة محددة حيث ان المرحلة الاولى تنص على صرف الكارت لمن يملك اكثر من ٢٥ فدان.



وطلب حمادة بتعديل التشريعات التي تنظم الزراعة مثل قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وقانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ فيما يخص ذلك وذلك بعد مناقشة قرار وزير الزراعة رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تطبيق الكارت الذكي.