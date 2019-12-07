جامعة الطفل بالشرقية تحصد المركز الأول في "أولمبياد الألكسو"

فازت جامعة الطفل بجامعة الزقازيق، بالمركز الأول والجائزة الكبري، على مستوى الفرق المشاركة من مختلف الدول العربية في أولمبياد الألكسو، والتي تنظمها اللجنة الوطنية للتربية والعلوم بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ''إلكسو"، لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي، والتي أقيمت في الفترة من 3 – 6 ديسمبر الجارى، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.



و قد تم تنظيم الأوليمبياد، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي، واللجان الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة بالوطن العربي، بمشاركة أطفال من جميع الدول العربية بهدف نشر ثقافة البحث العلمي وتبادل الخبرات والتعاون والتواصل لدى الطالب العربي. وذلك بمقر اللجنة الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.



أعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، عن سعادته البالغة بفوز الطالب زياد رضا من جامعة الطفل بجامعة الزقازيق بالمركز الأول، وحصوله على الجائزة الكبرى، وتأهيله لتمثيل مصر في الفريق القومي العربي كأحسن فريق قومي في منهجية البحث العلمي على مستوى جميع الفرق القومية، مشيرا أن هذه المسابقة تأتي في ضوء"رؤية مصر ‭‭‭‭2030‬‬‬‬" لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدا الهدف من هذه الأولمبياد نشر ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات العمل الجماعي، وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات البحث العلمي، والقدرة على حل المشكلات اليومية التي تواجههم من خلال التفكير العلمي السليم.



ومن جانبه قال الدكتور عاطف عامر، رئيس جامعة الطفل أن مشاركة الجامعة في المسابقة جاء بدعم كبير ورعاية من رئاسة جامعة الزقازيق، مضيفا أن جامعة الطفل قد شاركت في المسابقة بمشروعات في مختلف المجالات العلمية قام بتنفيذها ٢١ طالبا وطالبة موزعين على سبعة فرق ضم كل فريق ثلاثة طلاب من بينهم الطالب زياد رضا، مشيرا إلى أن قد مثل الفريق 3 طلاب من أعضاء مشروع جامعة الطفل وهم الطالب زياد رضا جامعة الطفل "الزقازيق"، الطالبة روان إيهاب جامعة الطفل "السويس"، طالب من جامعة الطفل "الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، موضحا أن فكرة الاولمبياد تهدف إلى تشجيع التنافس بين أطفال العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 – 15 سنة من خلال قيامهم ببحوث علمية يقوم بتقييمها لجان تضم أكاديميين متخصصين.