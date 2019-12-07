سعد يناقش تطوير العملية الثقافية وورش "إبدأ حلمك" لاكتشاف المواهب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية قصور الثقافة فى رفع المستوى الثقافى وتوجيه الوعى القومى للمواطنين ورفع مستوى التذوق بين المواطنين ورعاية المواهب الشابة مطالبًا بضرورة نشيط الحركة الأدبية في قرى ومراكز المحافظة من خلال مكتبات وقصور الثقافة والاهتمام بنشر الثقافة المسرحية وإذكاء روح البحث والابتكار وتبنى الأفكار المستحدثة وتشجيع الدراسات الحرة وإتاحة فرص التنمية الثقافية والفنية للمرأة والطفل.



جاء ذلك خلال لقائه ضياء مكاوى وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ.



وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للحركة الثقافية والفنية بالمحافظة وتنشيط الحركة الثقافية بجميع قصور الثقافة والمكتبات العامة بالمحافظة مشددًا على رفع مستوى خدمات المكتبات في مراكز الثقافة ومكتباتها الفرعية وذلك بتزويدها بالكتب وتيسير الإطلاع للجماهير فضلا عن تنشيط حركة الفنون التشكيلية من خلال المراسم والمعارض والندوات واكتشاف ورعاية الموهوبين والإشراف الفنى على النشاط المسرحي مشيدا بورش عمل "ابدأ حلمك" لاكتشاف المواهب الشابة وذلك تنفيذا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى.



واستعرض ضياء مكاوى أعمال تطوير قصر ثقافة أسيوط وابرز فعاليات وانشطة قصور الثقافة بالمحافظة والتى يجرى تنفيذها بإشراف ودعم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لافتا الى بدء فعاليات ورشة عمل "ابدأ حلمك" والتى تبناها مسرح الشباب وتفتح باب التقديم لاكتشاف المواهب الشابة فى مجال المسرح والتى تعتبر أحد أهم مشروعات أكتشاف المواهب في الوطن العربي وتساهم فى نشر القيم الإيجابية ومحاربة الإرهاب لدى الشباب وغرس قيم المواطنة.