11 ديسمبر.. البنك الفيدرالي الأمريكي يحسم أسعار الفائدة

يجتمع البنك الفيدرالي الأمريكي في 11 ديسمبر الجاري لتحديد أسعار الفائدة.



وتعتمد حاسبة متابعة سعر الفائدة الفيدرالية الخاصة بنا على أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية لمدة 30 يوم، والتي تشير في العادة إلى توقعات الأسواق بخصوص احتمال حدوث تغيرات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنائًا على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.



وقد انتهج البنك الفيدرالي الأمريكي، منذ بدايات العام الجاري 2019 سياسات خفض أسعار الفائدة، مما دعا البنوك المركزية على مستوى العالم إلى السير على نفس النهج، بهدف دعم النمو الاقتصادي.



ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وخاصة على أسعار العملات والتجارةِ الدولية والبورصات والاستثمارات.