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فن

اختتام أعمال "ورش الأطلسى" بمراكش

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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اختتمت أعمال الدورة الثانية لورش الأطلسي المنبثقة عن مهرجان (مراكش) الدولي للفيلم، اليوم السبت، برامجها المخصصة للسينما الإفريقية والشرق أوسطية، والتي تم إطلاقها خلال دورة العام الماضي.

وضمت ورش الأطلسي التي واصلت أعمالها على مدى أربعة أيام 270 مهنيًا دوليًا للنظر في 28 مشروعًا قدمها جيل جديد من المخرجين المغاربة والعرب والأفارقة.

وحضر المشاركون في سلسلة من الموائد المستديرة، انطلقت مع المخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب، وسلطت النقاشات الضوء بالخصوص على الكتابة في سينما النوع بالعالم العربي والقارة الإفريقية كذلك.

كما سمحت عروض الأطلسي المبادرة الجديدة لهذه الورش بالكشف عن اللقطات الأولى للأفلام الجديدة للمخرجين حكيم بلعباس وعلي الصافي وديودو حمادي، أمام نحو 30 مديرًا ومبرمجًا للعديد من المهرجانات (كان، البندقية، تورنتو، لوكارنو، ساندنس، كارلوفي فاري، الجونة، المهرجان الدولي للوثائقي بأمستردام، نيون، القاهرة)، كذلك شاركت 6 مشاريع مغربية في البرنامج الجديد "نظرة على الأطلس".

كما استفادت المشاريع المنتقاة (10 قيد الإعداد و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج) من الاستشارات التي قدمها 9 مهنيين دوليين، قبل تقديمها في إطار سوق للإنتاج المشترك، أسفر ذلك عن أكثر من 350 موعدًا فرديًا.

ووزعت (ورش الأطلسي) في دورتها الثانية جوائز بلغت قيمتها الإجمالية 640 ألف درهم (60 ألف يورو).

وحصلت على جوائز التطوير وقيمتها 110 آلاف درهم (10 آلاف يورو) المشاريع التالية: (الإزعاج الحلو) لـ هيووت أدمسو جيتانيه (إثيوبيا) و(الكذبة الأصلية) لـ أسماء المدير (المغرب) و(IKIMANUKA – SEASONS OF THE WEARY KIND " لـ"صامويل اشيموي (رواندا).

أما جائزة (ARTEKINO) للقناة الفرنسية الألمانية "ARTE"، التي تمنح لأول مرة في إطار "ورش الأطلسى"، فقد نالها مشروع "القطعان" لـ"كمال الأزرق" (المغرب)، أما لجنة تحكيم جائزة الأطلسي الخاصة بأفلام ما بعد الإنتاج، فأعلنت عن فوز فيلمي "حفار القبور" لـ"خضر أحمد" (جيبوتي) و"ZANKA CONTACT" لـ"إسماعيل العراقي" (المغرب).

ومنحت الشبكة العربية للشاشات البديلة- التي تجمع 16 قاعة للسينما في البلدان الناطقة بالعربية- جائزتها لـ"ZANKA CONTACT" لـ إسماعيل العراقي (المغرب).

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