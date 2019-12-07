التموين تعلن غدًا عن الفائزين بمناقصة توريد الأرز

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن، غدا الأحد، سيتم اختيار الفائزين من شركات مضارب الأرز في مناقصة توريد الأرز المحلي رسميًا بـ٧٢٥٠جنيها للطن ليتم التوريد بدءا من منتصف شهر مارس المقبل بدلا من شهر يناير المقبل وتستمر عمليات التوريد حتي منتصف شهر يونيو المقبل لمدة ٣شهور بدلا من ٦ أشهر.



وقالت الوزارة، إن الفترة الزمنية التوريد لمدة ٣ شهور مقبلة لتوفير أرصدة احتياطية من الأرز الصيني المستورد تكفي احتياجات البطاقات التموينية حتى منتصف شهر مارس المقبل واصفة بأنها آمنة ومستقرة.



وقالت وزارة التموين إنه في حال ترسية المناقصة لشركات مضارب الأرز للموافقة على العروض الأسعار سيتم التوقيع الاتفاق مع الهيئة والالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة.



فيما استبعدت الهيئة 9 شركات لعدم استكمال أوراقها واستيفاء الشروط للدخول في المناقصة والتي تلزم بوجود سجل صناعي وتجاري وشهادة الايزو الخاصة بالمواصفات القياسية وأوراق أخرى خاصة بالمناقصة.