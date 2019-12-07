حبس سائق بتهمة الشروع في قتل آخر بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية اليوم بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع فى قتل آخر بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات أولوية التحميل بدائرة القسم.



كانت البداية بتلقى قسم شرطة المطرية، إشارة من مستشفى المطرية العام، بوصول سائق، مصابا بجرح قطعى بالبطن، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث مشادة كلامية بين سائقين، بسبب خلافات على أولوية التحميل، وتطور الأمر إلى مشاجرة، استل على إثرها المتهم سلاحا أبيض، وأصاب المجني عليه بجرح قطعى بالبطن.



تم ضبط المتهم ويدعى "م. ف"، 25 سنة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق