"المواد الغذائية": الغرف التجارية تنسق مع الوزارات لتحقيق صالح التاجر والمواطن

قال أحمد عتابي، المتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، إن الغرف التجارية تنسق مع الوزارات المختلفة لتحقيق صالح التاجر والمواطن والمصنع والمزارع والمستثمر.



وأضاف "عتابي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن الغرفة طالبت جهات المعنية لتوفير سبل الراحة للمستثمر والمواطن ولحل أى مشكلة، مشيرًا إلى أن الغرف تسعي لتدريب كل العاملين في جميع المجالات قبل تجديد رخصة النشاط الخاصة بهم.



وأوضح المتحدث باسم شعبة المواد الغذائية، أن التدريب يبدأ لشعبة المصدرين والمستوردين لتوضيح القوانين الدولية الخاصة بالتجارة، في المجالات الصناعية والتجارية، وأيضًا للقدرة على إنتاج منتج ينافس في السوق الخارجي وليس المحلي فقط.