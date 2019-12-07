مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية



لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 5 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل، أمام مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وجارى تحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بوقوع حادث انقلاب سيارة بمدخل العاشر من رمضان.



وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "صلاح محمد حسن"، 43 سنة، وإصابة 5 أخرين، وتم تحويل حالة منهم للمستشفى الجامعي، لعدم إستقرار الحالة.



و قد تبين وقوع الحادث بسبب انقلاب سيارة نصف نقل بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة.



تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.