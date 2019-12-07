تجديد حبس متهم في "المحور الإعلامي للإخوان" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم السبت، تجديد حبس متهم في قضية المحور الإعلامي للإخوان، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة.



وأسندت النيابة إلى المتهم "يسرى. م" بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما وجهت للمتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.