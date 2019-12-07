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محافظات

مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:21 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة، بالتعاون مع إدارة الاستثمار بالمحافظة، استردت أراضي مملوكة للدولة بمساحة 119 فدانا بمناطق مميزة على البحر مباشرة غرب المدينة في القصر والأبيض وشرق المدينة بسيدي حنيش.

وأوضح: أنه في الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، للحالات التي لم تتقدم بأية طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضي الدولة، أزال مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن، 64 قرار إزالة بمساحة مستردة 85 فدانا بمناطق القصر والإمام مالك والكيلو 4 وعلم الروم.

وأضاف: أنه تم استرداد مبنى من طابقين ملك للمحافظة، ملحق بها قطعة أرض بمساحة إجمالية 500 م على البحر مباشرة، كان مخصصا لإحدى الجهات التي انهت التعاقد معها، استغلوا المبنى وتم التحفظ على المنقولات وتشميع المبنى وتعيين حارس قضائي.

وتابع: أنه تم استرداد وحدة سكنية بالكيلو 4 ملك للمحافظة باعها أحد الأشخاص، وعقب تقنين الأوضاع قامت لجنة من مجلس المدينة بالحجز الإداري على الوحدة السكنية وتشميعها والتحفظ على المنقولات بمخازن مجلس المدينة بمحضر رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي باع الوحدة السكنية.

وأكد أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه بمراجعة كافة التعاقدات للمشروعات والأراضي التي تم تخصيصها للجهات التي لم تلتزم بالمشروعات المتفق عليها، وفي مدة التنفيذ، وعدم سداد المستحقات المتفق عليها ببنود التعاقد بناء عليه سيتم استردادها فورا، تحقيقا لدولة القانون وتأكيدا على عدم السماح باستغلال أراضي الدولة.

وأشار إلى أن محافظ مطروح وجه بمتابعة الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات، والتي لم تلتزم بتنفيذ المشروع برفع تقارير دورية لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد أراضي الدولة.
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة
مجلس مدينة مطروح يسترد 204 أفدنة أراضي مملوكة للدولة

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