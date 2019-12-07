رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجامعة بعنوان "أحميها من الختان".



وأكد رئيس الجامعة حرص الجامعة على المشاركة في مختلف أنشطة المجلس القومي للمرأة.. مشيرا إلى إنشاء وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي لتوصيل صوت الفتاة التي تتعرض لأي مظهر من مظاهر العنف.. مؤكدًا أهمية مناهضة العنف ضد المرأة التي تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الآخر.



وأشارت الدكتورة هدى السعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لتسليط الضوء على هذه القضية حتى تتعاون الأطراف المعنية.. مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 تتضمن 4 محاور وهي التمكين الاقتصادي والاجتماعي والعناية والصحة والحماية.



وتضمنت فعاليات الندوة عرض لمسرحية تفاعلية بعنوان "كلمة السر" وشهد فعاليات الندوة الدكتورة سهير ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، وحضور طلابي كبير.