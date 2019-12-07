"الجيزة" تستجيب لشكوى مواطن برفع مخلفات من أمام مجمع مدارس

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين ورفع كافة المخلفات بالتنسيق مع الأحياء والمدن.



وكان أحد المواطنين تقدم بشكوى لمحافظ الجيزة بوجود تراكمات مخلفات داخل قطعة أرض فضاء أمام مجمع مدارس الصفا والمروة.



وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة بسرعة رفع المخلفات من المنطقة محل الشكوى، حيث تم الدفع بالمعدات وعمال النظافة لرفع المخلفات، حيث تم رفع عدد 40 سيارة نقل بإجمالي 800 طن، وتم فتح الطريق أمام المارة، وتم تمهيد ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة.



وكان محافظ الجيزة شدد على رؤساء الأحياء والمدن الهيئة العامة للنظافة بتقليل مدة الاستجابة للشكاوى وحلها خلال أربعة أيام كحد أقصى.