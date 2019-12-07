إلغاء رحلات البالون بسبب سوء الأحوال الجوية في الأقصر

ألغيت رحلات البالون، اليوم السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث ضربت محافظة الأقصر رياح باردة، ذات سرعة شديدة مما تسبب في صدور قرار من جانب الجهات المعنية بإيقاف إقلاع البالون حرصا على آمن وسلامة السائحين.



من جانبه أوضح مشئول بأحدى شركات سياحة البالون في الأقصر، أن شركات البالون في الأقصر تستعين باحدث الأجهزة المستخدمة في مجال البالون، مشيرا إلى أن شركات البالون تلقت اخطارا من جانب المطار المدني بشأن وجود اضطراب بحالة الطقس تمثلت في ظهور شبورة وارتفاع بسرعة الرياح، وترتب على هذا إيقاف إقلاع البالون لحين استقرار حالة الطقس.



وأضاف أنه تم أخطار السائحين بإلغاء رحلاتهم بشكل مؤقت لحين استقرار حالة الطقس، لضمان الإقلاع في أحوال طقس مناسبة.



وأكد على أن سياحة البالون تتمتع بالكثير من الثقة من جانب السائحين الأجانب لإدراكهم أن سياحة البالون في الأقصر تقوم وفقا للمعايير العالمية، والتي تسعى إلى تحقيق المتعة للسائحين التحليق في السماء بأمان.